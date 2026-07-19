Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında yaşamını yitiren televizyon yapımcısı, gazeteci ve eski Galatasaray yöneticisi Aziz Üstel, İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Aziz Üstel için Hacı Fatma Tatari Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Üstel'in eski eşi Filiz Döner, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazeteciler, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Cenazede Göztepe ve Galatasaray kulüplerinin yanı sıra teknik direktör Fatih Terim ile teknik adam Arda Turan da çelenk gönderdi. Aziz Üstel'in tabutu ise Galatasaray bayrağıyla örtüldü.

Cenaze töreninde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aziz Üstel'in spor ve medya dünyasına önemli katkılar sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Bey çok yönlü bir kişilik ve çok özel bir şahsiyetti. Hem bir entelektüel hem bir gazeteci hem de bir spor insanıydı. Farkını her şekliyle ve nezaketiyle ortaya koydu. Spor yöneticisi ve gazeteci olarak katkı verdiği her dönemde özgün yaklaşımını korudu. Unutulmayacak bir kişilik. Spor camiasının başı sağ olsun."