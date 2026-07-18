Antalya Valiliği tarafından yürütülen Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Çıralı sahilinde caretta caretta yavrularının güvenle denizle buluşmasına yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Programa Vali Hulusi Şahin, eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Sezgin Örmeci, S.S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, Çıralı Deniz Kaplumbağası Koruma, İzleme ve Araştırma Merkezi gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında, yumurtadan çıkan ve doğal süreç içerisinde denize ulaşmakta güçlük çeken caretta caretta yavrularının uzman ekipler ve gönüllülerin gözetiminde güvenli şekilde denizle buluşmasına eşlik edildi. Katılımcılar, yuvalama alanlarında sürdürülen koruma ve izleme faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı, kaplumbağalarının denizle buluşmasına tanıklık etti.

Vali Hulusi Şahin, Çıralı'da 26 yıldır gönüllülük esasına dayalı sürdürülen caretta caretta koruma çalışmalarının örnek bir çevre hareketi olduğunu belirtti. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin denizlerin korunması, deniz kirliliğiyle mücadele edilmesi ve çevre bilincinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini ifade eden Vali Şahin, çevre bilincinin Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerin ortak gayretiyle daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

S.S. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, '2026 yılının ilk yuvasını açtık. Çıralı'da 108 yuvamız var. İlk yavrular çıkmaya başladı. Yavrular geceleri denize gidiyor. İnsanların bu konuda daha hassas davranması önemli. 10 arkadaşımızla gece gündüz sahildeyiz' diye konuştu. (DHA)