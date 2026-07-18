İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Beşiktaş’ta bir noterde işlem yaptığı sırada yakalanan ve ardından tutuklanan derneğin kurucularından Alper Çelik’in savcılık ifadesine ulaşıldığı bildirildi.

Basına yansıyan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyen Çelik, kendi adına açılan hesaplar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde Haluk Levent’in yönlendirmesiyle hareket ettiğini öne sürdü.

“Bana telefonla talimat veriyordu”

Çelik, hesaplarını Haluk Levent’in doğrudan kullanmadığını ancak yapılacak işlemleri kendisine bildirdiğini iddia ederek, “Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Borsada işlem yapılacağı zaman hesabıma ne kadar para yatırmam gerektiğini söylüyordu” şeklinde ifade verdi.

Bahis işlemleri için kendi adına bir hesap açıldığını belirten Çelik, Levent’in maç ve kupon seçimlerini kendisine ilettiğini savundu. Çelik’in ifadesinde şu iddialara yer verdiği aktarıldı:

“Bana genellikle hangi maçlara kupon yapacağımı yazıyordu, ben de söylediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip işlem yapardı. Ancak çoğunlukla uğraşmak istemediği için bana söylerdi.”

Çelik ayrıca, soruşturma dosyasında belirtilen miktarlarda para kaybedildiğini kabul ederken söz konusu paraların kaynağını bilmediğini ileri sürdü.

Kapalıçarşı iddiası

Alper Çelik, Haluk Levent’in kendisini zaman zaman Kapalıçarşı’daki bir dövizciye gönderdiğini de iddia etti. Buradan aldığı döviz ve Türk lirasını bildirilen banka hesaplarına yatırdığını söyleyen Çelik, bazı paraları ise elden teslim ettiğini savundu.

Çelik, ifadesinin sonunda kendisinin de maddi ve manevi zarara uğradığını, soruşturmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Bahis yazışmaları dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında Çelik’e ait telefonda yapılan incelemelerde, Haluk Levent ile arasında geçtiği ileri sürülen bahis içerikli mesajların bulunduğu bildirildi. Yazışmalarda Stuttgart, Espanyol ve Dinamo Bükreş gibi takımların maçlarına ilişkin kupon talimatlarının yer aldığı öne sürüldü. Bazı kuponların yüz binlerce liraya ulaştığı, tek kuponda 500 bin liralık işlem görüldüğü iddiası da basına yansıdı.

Alper Çelik’in ifadeleri ve mesajlaşmalara ilişkin bilgiler henüz yargı kararıyla doğrulanmış değil. Haluk Levent cephesinden Çelik’in son iddialarına ilişkin yeni bir açıklama gelmedi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.