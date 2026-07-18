Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, '22 Temmuz itibarıyla Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda milli elektrikli tren setlerimizi kullanmaya başlayacağız. Yaklaşık 20 yıldır Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda elektrikli lokomotif ve 5 vagondan oluşan trenlerle hizmet veriliyor. 22 Temmuz'dan itibaren bu hatta tamamen yerli ve milli imkanlarla Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından üretilen milli elektrikli tren setlerimizi devreye alıyoruz' dedi.

324 YOLCU KAPASİTELİ

Milli elektrikli tren setlerinin 322 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye alanı olmak üzere toplam 324 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerle yolculara daha modern, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunacaklarını ifade etti. Uraloğlu, yeni trenlerle Uzunköprü ve çevresinde yaşayan vatandaşların İstanbul'a ulaşım imkanlarının güçleneceğini ve bölgesel yolcu taşımacılığında hizmet kalitesinin daha da yükseleceğini söyledi.

'2,6 MİLYON YOLCUMUZU TAŞIDI'

Milli elektrikli tren setlerinin hizmete başladığı günden bu yana önemli bir başarıya ulaştığını belirten Uraloğlu, '2023 yılında hizmet vermeye başlayan milli elektrikli tren setlerimiz bugüne kadar 11 bin 551 sefer gerçekleştirdi. Toplam 1 milyon 122 bin kilometreden fazla yol kat ederek 2 milyon 634 bin 363 yolcumuzu taşıdı' ifadelerini kullandı. (DHA)