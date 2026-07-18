Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Açıklamada, ayrıca, 'Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' denildi.
30 ilde DEAŞ'a operasyon; 119 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak: DHA
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