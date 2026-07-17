Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Pursaklar Çocuk Şenliği, Saray Selçuklu Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Yaz tatilini çocuklar için daha eğlenceli ve verimli hale getirmeyi amaçlayan organizasyon, önümüzdeki 23 gün boyunca ilçenin farklı mahallelerinde çocuklarla buluşacak.

Açılış programına AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ile birlikte katılan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye olarak çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere öncelik verdiklerini söyledi.

Başkan Çetin: Her şey çocuklarımız için hazırlandı

Şenliğin tamamen çocukların mutluluğu düşünülerek planlandığını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, etkinlik alanında yarışmalar, sahne gösterileri, oyunlar ve çeşitli ikramların yer aldığını belirtti.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğunu vurgulayan Çetin, ilçedeki tüm çocukları ve ailelerini şenliğe davet ederek yaz tatilini birlikte eğlenceli hale getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Etkinlikler akşam saatlerinde düzenlenecek

Yaz sıcakları nedeniyle programların çocukların daha rahat vakit geçirebilmesi için akşam saatlerine planlandığını belirten Çetin, böylece hem şenliğe katılımın artırılmasının hem de çocukların gündüz farklı eğitim ve sosyal faaliyetlere zaman ayırabilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Şenliğin ilk gününde meydanı dolduran çocuklar, aileleriyle birlikte oyun alanlarında eğlenirken çeşitli yarışma ve sahne etkinliklerine katıldı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda çocukların neşesi ailelerden de büyük beğeni topladı.

Her gün ücretsiz etkinlikler düzenlenecek

Pursaklar Çocuk Şenliği kapsamında her gün 16.00-21.00 saatleri arasında oyun alanları, sahne gösterileri, yarışmalar, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli ikramlar çocuklarla buluşturulacak. Etkinlikler, ilçe genelindeki farklı mahallelerde 23 gün boyunca devam edecek.