A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 3-2 mağlup eden milliler, organizasyondaki yedinci galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Filenin Efeleri, finaller yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Puanını 19'a yükseltti

Beş sete uzayan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki başarılı performansını sürdürdü. Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın yanı sıra TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Semih Oktay ve TVF Denetim Kurulu Üyesi Umut Bağlı da tribünden takip etti.

Sıradaki rakip Slovenya

Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin Belgrad etabındaki üçüncü karşılaşmasını 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da Slovenya'ya karşı oynayacak. Mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.