Ankara'nın önemli tarım merkezlerinden Sincan'da hasat sezonu başladı. Çoğlu Mahallesi'nde düzenlenen programda üreticilerle buluşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, biçerdövere çıkarak hasada katıldı ve çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Sincan Belediyesi'nin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmaların sahadaki sonuçlarını değerlendiren Ercan, belediye tarafından dağıtılan sertifikalı tohumların üreticilere yüksek verim sağladığını ifade etti.

Yenikent'te TMO alım noktası hizmete açıldı

Hasat döneminde üreticilerin ürün teslim sürecini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ercan, Yenikent'te daha önce hayvan pazarı olarak kullanılan alanın Toprak Mahsulleri Ofisi alım noktası olarak hazırlandığını söyledi.

Bu merkez sayesinde yalnızca Sincanlı üreticilerin değil, çevre ilçelerdeki çiftçilerin de ürünlerini kolaylıkla teslim edebileceğini belirten Ercan, uygulamanın üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

"Amacımız tarımsal üretimi güçlendirmek"

Tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Murat Ercan, belediye olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Verilen desteklerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamayı değil, tarıma olan ilgiyi artırmayı da hedeflediğini ifade eden Ercan, gençlerin tarımsal üretime yönelmesini önemsediklerini belirtti.

Belediyenin tarımsal desteklerinin önümüzdeki dönemde de süreceğini kaydeden Ercan, tüm üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.