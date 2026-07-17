Gaziantep merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 45 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 190 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, geniş çaplı bir yasa dışı bahis organizasyonu deşifre edildi.

Yurt dışı merkezli bahis ağı ortaya çıkarıldı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, yurt dışı merkezli internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, bu sitelere bayilik verdikleri ve bahis organizasyonunda kullanılmak üzere IBAN temin ederek faaliyet yürüttükleri belirlendi.

MASAK tarafından sağlanan hesap hareketleri, yapay zekâ destekli veri analiz sistemiyle incelenirken toplam 330 şüpheli tespit edildi.

Hesaplarda 84,3 milyar liralık işlem

Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 3 milyon 127 bin 307 işlem gerçekleştirildiği ve işlem hacminin 84 milyar 293 milyon 213 bin liraya ulaştığı belirlendi.

Gaziantep merkezli 45 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 190 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.