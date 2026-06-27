CHP Grup Başkanı Özgür Özel, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Gaziantep’te partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Nizip ilçesinde partililer tarafından karşılanan Özel, kent merkezinde bir otelde STK temsilcileriyle yaptığı buluşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) iç çekişme ya da tartışma olmadığını savunan Özel, partilerine yönelik siyasi baskı iddialarına dikkat çekti.

“CHP’de bugün bir iç çekişme, iç kavga yoktur. AK Parti’nin yargı kolları eliyle partiye hukuksuz bir işgal vardır” diyen Özel, CHP’nin hedef alındığını ileri sürdü.

Partisinin kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, CHP’nin adaysızlaştırılmak, lidersizleştirilmek ve etkisizleştirilmek istendiğini öne sürdü.

Özel açıklamasında, “Biz binadan çıktık millete sığındık. Bugün de Gaziantep’in vicdanına sığındık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde de bulunan Özel, “CHP’de bir tane bile dış mihrak varsa o da sensin” dedi.

“Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız” diyen Özel, CHP’yi yeniden iktidara taşıyacaklarını belirterek mücadele mesajı verdi.