TimBi Yapım’ın, unutulmaz dizi "Bir Zamanlar Çukurova"nın ardından atv için hazırladığı yeni projesi "Güneşin Doğduğu Yer", yayın öncesinde yaşanan gelişmelerle gündemdeki yerini koruyor.

Adana’da çekilecek olan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Ali Erkazan, Bahar Süer, Nazlıcan Demir ve İlker Yavuz gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dizinin başrol oyuncularından Uğur Güneş ile çekimlere kısa süre kala yolların ayrılmasının ardından, Kenan Kozan karakteri için Burak Özçivit ile anlaşma sağlanmıştı.

Tina karakteri için oyuncu arayışı sürüyor

Yapım ekibi, dizinin başrol kadın karakteri Tina için oyuncu arayışını sürdürüyor. Yapım şirketinin, çok tanınmış bir isim yerine yeni bir oyuncuya başrol fırsatı vermeyi planladığı ve bu nedenle aday değerlendirmelerine devam ettiği öğrenildi.

Set tarihi ağustos ayına ertelendi

Başrol kadın oyuncusunun henüz netleşmemesi nedeniyle dizinin çekim takviminde bir kez daha değişikliğe gidildi. Daha önce temmuz ayının başına ertelenen çekimlerin, son kararla birlikte ağustos ayında başlamasının planlandığı belirtildi.

Yapım şirketinin ilk etapta haziran ayı sonunda sete çıkarak birkaç bölüm stok çekmeyi ve ardından kısa bir ara vermeyi planladığı, ancak yaşanan oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu planın revize edildiği ifade edildi.