Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bozova-Adıyaman kara yolunun 23’üncü kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Aslan (46) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Mustafa Aslan ile birlikte Fatma P. (42), Ahmet Burak A. (11), Seher A. (10) ve Zehra A. (7) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan sürücü Mustafa Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.