Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan von der Leyen, anlaşmayı bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önleyebilecek kritik bir adım olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Süreçte ara buluculuk rolü üstlenen ABD’ye de teşekkür etti.

Bölgesel istikrara dikkat çeken von der Leyen, “Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu’da barış olamaz” ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, açıklamasında ayrıca devlet dışı grupların silahsızlandırılmasının ve Lübnan’ın egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunmasının temel öncelikler arasında yer aldığını vurguladı.

AB’nin kalıcı bölgesel istikrar için atılan adımları desteklemeye hazır olduğunu belirten von der Leyen, yerinden edilmiş kişiler için 100 milyon avro tutarında insani yardımın seferber edildiğini ve yardım teslimatlarının süreceğini kaydetti.