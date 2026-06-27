Ankara’da taban maaş hakkı talebiyle ve mülakat sistemine tepki gösteren özel sektör öğretmenlerinin başlattığı açlık grevi 13’üncü gününde sona erdi.

Öğretmenler, yaptıkları ortak açıklamada kamuoyunun yanı sıra aydın, akademisyen ve sanatçıların çağrılarına karşılık vererek Ankara’daki eylemlerine ara verdiklerini ve açlık grevini sonlandırdıklarını duyurdu.

Açıklamada, mücadelenin farklı şehirlerde farklı yöntemlerle sürdürüleceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunun ve kamuoyunun temsiliyetini üstlenmiş aydın, akademisyen ve sanatçı dostlarımızın çağrısına karşılık vererek Ankara’daki direnişimize ara veriyor, açlık grevimizi sonlandırıyoruz. Mücadelemiz, illerde farklı biçimlerde, büyük bir motivasyon ve enerjiyle devam edecektir.”

Öğretmenler, taban maaş hakkı ve mülakat sistemine yönelik taleplerinin takipçisi olacaklarını belirtti.