Gençlerbirliği’nde olağanüstü genel kurul kararı alındı. Kulüp Başkanı Arda Çakmak’ın, yönetim kurulundan 17 imza toplayarak aldığı karar doğrultusunda kongre süreci resmen başladı.

Buna göre, Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu 17 Temmuz tarihinde İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise genel kurul, 25 Temmuz’da yine aynı yerde yapılacak.

Başkan Arda Çakmak’ın öncülüğünde alınan kongre kararının ardından, başkent ekibinde gözler genel kurul sürecine çevrildi. Kongrede kulübün geleceğine ilişkin önemli kararların alınması bekleniyor.