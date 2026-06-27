Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M.'nin Mersin'de saklandığı tespit edildi.

MİT'in elde ettiği bilgiler doğrultusunda, şüphelinin Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir adreste gizlendiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan D.M., emniyetteki işlemlerinin tamamlanması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin uluslararası düzeyde arandığı ve hakkında kırmızı bülten bulunduğu öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.