Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmeye devam ediyor. ABB’nin düzenlediği açık hava sinema gösterimleri kapsamında, “Çayyolu Yaz Sahnesi” etkinlikleri çerçevesinde Koru Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen ücretsiz film gösteriminde bu kez "Dublör" filmi izleyiciyle buluştu.

Her yaştan Başkentlinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlar, açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadı. Aileleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Ankaralılar, yaz akşamını kültür ve sanatla iç içe geçirerek unutulmaz anlar yaşadı.

ABB tarafından düzenlenen açık hava sinema gösterimleri ve konser etkinlikleri yaz boyunca Başkentlileri bir araya getirmeyi sürdürecek.

Etkinlikler kapsamında, 27 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’de Çayyolu Yaz Sahnesi’nde düzenlenecek “Başkent Mum Işığında Konseri”, müzikseverlere özel bir atmosfer sunacak.