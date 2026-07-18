Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, sabah saatlerinde meydana geldi.

Depremin ardından ilk belirlemelere göre sarsıntının 15,59 kilometre derinlikte oluştuğu açıklandı. Malatya ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem sonrası ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların hasarlı yapılara girmemesi ve resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.