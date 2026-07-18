Beşiktaş Kulübü, resmi X (Twitter) hesabından yayımladığı açıklamada, transfer dönemine ilişkin ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini ifade etti.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun dijital mecralardan kulübümüzün transfer süreçleri ve konu edilen transfer şartlarıyla alakalı yaptığı paylaşımlar kesinlikle hayal ürünüdür."

Açıklamada ayrıca, söz konusu ismin uzun süredir transfer süreçleri hakkında gerçekle ilgisi bulunmayan haberler yaptığı ve kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaştığı öne sürüldü.

"Resmi Kanallar Dışındaki Bilgilere İtibar Etmeyin"

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarıyla ilgili doğru ve güncel bilgilerin yalnızca kulübün resmi iletişim kanallarından paylaşılacağını vurguladı.

Kulüp açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

Transfer süreciyle ilgili resmi açıklamalar yalnızca kulüp tarafından yapılacaktır.

Resmi kaynaklarda yer almayan transfer haberlerine itibar edilmemesi gerekmektedir.

Taraftarlardan doğrulanmamış iddialara karşı dikkatli olmaları istendi.

Transfer Gündemi Yoğun

Yaz transfer döneminde birçok oyuncuyla adı anılan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, sosyal medyada ortaya çıkan çok sayıdaki iddia da gündemi meşgul ediyor. Siyah-beyazlı yönetim ise spekülatif haberlere karşı net bir duruş sergileyerek bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.