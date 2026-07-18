Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen 10'uncu Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri, sporseverlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Kızıklı Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda yaklaşık 2 bin güreşsever tribünleri doldururken, farklı boylarda mücadele eden yaklaşık 300 pehlivan kıyasıya rekabet etti.

Burhaniye Kızıklı Güreşleri'nde Erkan Taş Zirveye Çıktı

Günün en merakla beklenen başpehlivanlık finalinde Erkan Taş ile Süleyman Başar karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini mağlup eden Erkan Taş, 10'uncu Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Finalde ikinci olan Süleyman Başar başarılı performansıyla alkış alırken, Furkan Durmuş ve Orhan Okulu organizasyonu üçüncülükle tamamladı.

Yaklaşık 300 Pehlivan Er Meydanına Çıktı

Kızıklı Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlerde minik boylardan başpehlivanlığa kadar birçok kategoride yaklaşık 300 pehlivan mücadele etti. Gün boyunca devam eden karşılaşmalar, tribünleri dolduran yaklaşık 2 bin güreşsevere büyük heyecan yaşattı.

Kupa ve Madalyalar Sahiplerini Buldu

Organizasyon sonunda dereceye giren pehlivanlara kupa ve madalyaları; Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından takdim edildi.

Burhaniye Yağlı Güreşleri Geleneksel Spor Kültürünü Yaşatıyor

Her yıl yoğun katılımla düzenlenen Burhaniye Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türk yağlı güreş geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu yıl da hem pehlivanların mücadelesi hem de güreşseverlerin ilgisiyle dikkat çeken organizasyon, Balıkesir'in önemli spor etkinlikleri arasında yerini aldı.