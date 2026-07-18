AHBAP Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan derneğin kurucusu Haluk Levent ile yardımcısı Alper Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli mesajlar gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alper Çelik, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddialara göre, Alper Çelik'in cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde Haluk Levent ile arasında geçtiği öne sürülen bahis içerikli mesajlaşmalar tespit edildi. Söz konusu mesajların soruşturma dosyasına delil olarak eklendiği iddia edilirken, içeriklerine ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma kapsamında dijital materyaller üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.