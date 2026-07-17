İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarına ilişkin ara kararını açıkladı.

Beş sanığın tutukluluğu devam edecek

Ara karara göre, Hasan Akgün'ün yanı sıra Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ile iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluk hallerinin sürdürülmesine karar verildi.

Tutuklu sanıklardan Atahan Bacınoğlu ise "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere tahliye edildi.

Dava 2 Eylül'de sürecek

İddianamede Hasan Akgün hakkında, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme", "rüşvet", "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi ve yargılamanın devamı için duruşmayı 2 Eylül tarihine erteledi.