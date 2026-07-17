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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İ.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.G. yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda Tarım İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. İ.S. yönetimindeki 43 AGD 217 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden H.T. idaresindeki 43 BH 625 plakalı hafif ticari araca henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

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