Olay, Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkıp otoparka giden Ahmet E., 26 TV 570 plakalı otomobilin iki camında ve tamponunda kurşun izleri olduğunu fark etti. Ahmet E. çevrede yaptığı kontrolde, kendi aracının yanında park halinde bulunan başka bir otomobilde de iki kurşun isabeti olduğunu gördü. Ahmet E.'nin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince otomobillerde inceleme yapılırken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Polis ekipleri, park halindeki araçlara ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA