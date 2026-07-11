Eskişehir'de rastgele ateş açarak çevredekileri tehlikeye atan şüpheliye yönelik müdahale sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş'ın, bir olaya müdahale ettiği sırada yaralandığını ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şehit Demirbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, Jandarma Teşkilatı'na ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Rastgele Ateş Açan Şüpheliyle Çatışma Çıktı

Olay, Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen İbrahim Günsel, tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında çıkan çatışmada Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş ile 3 jandarma personeli ve mahalle muhtarı Mutlu Şahin yaralandı. Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde etkisiz hale getirilerek yaşamını yitirdi.

Evli ve İki Çocuk Babasıydı

Ambulanslarla Mihalıççık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan evli ve iki kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yetkililer, yaralı jandarma personellerinden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Şehit Haberi Ailesine Ulaştı

Şehit Mehmet Demirbaş'ın Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından yakınları büyük üzüntü yaşarken, şehidin yaşadığı askeri lojmanlara Türk bayrakları asıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.