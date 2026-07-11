Samsun'un Canik ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 35 yaşındaki Oğuz Başkan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Harzemşah Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Oğuz Başkan ile Yaşar T. ve kardeşi Ertan T. sokakta karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateş sonucu Oğuz Başkan, sağ kasık bölgesinden yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Oğuz Başkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Başkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

4 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Yaşar T. ve kardeşi Ertan T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Hasan T. ve Hasan T.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ertan T. (31), Yaşar T. (38), Hasan T. (61) ve Hasan T. (33), sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin suç kayıtları bulunduğu belirtildi

Öte yandan hayatını kaybeden Oğuz Başkan'ın 28, Ertan T. ve Yaşar T.'nin 5'er, Hasan T.'nin 6 ve diğer Hasan T.'nin ise 3 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.