Antalya'da etkisini artıran sıcak hava, sahilleri hareketlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde hava sıcaklığı 30 derece olarak ölçülürken, nem oranının yüzde 70'e ulaşmasıyla hissedilen sıcaklık 34 dereceye çıktı.

Bunaltıcı havadan korunmak isteyen vatandaşlar ve tatilciler, sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Serinlemek isteyenler denize girerken, bazı vatandaşlar ise şezlonglarda güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı.

SUP Tutkunları da Sahildeydi

Konyaaltı Sahili'nde son yıllarda ilgi gören ayakta kürek sörfü (SUP) yapanların sayısı da dikkat çekti. Denizde spor yapmayı tercih edenler, sıcak havayı su üzerinde değerlendirirken sahil boyunca yürüyüş yapanlar ve kıyıda vakit geçirenler de yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk Havadan Görüntülendi

Hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, dron ile havadan görüntülendi. Sahilde oluşan yoğunluk, yaz sezonunun en hareketli günlerinden birini gözler önüne serdi.