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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.A.H.'yi gözaltına aldı.

Husumetlisi tarafından öldürüldü

Çevrede bulunan bir kişi, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu belirtilen G.A.H., komşusuyla yaşadığı tartışma sırasında polis ekiplerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı.

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