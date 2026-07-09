Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana geldi. F.A. yönetimindeki 46 DC 111 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından bir dinlenme tesisinin girişindeki yön tabelasına çarparak durabildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralılardan biri kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan Beyazıt Sürmeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Toplam 15 kişinin yaralandığı kazada tedavileri tamamlanan 11 kişi hastaneden taburcu edildi. Durumu ağır olan 3 yaralının ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.