Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması devam ediyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada, 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında çeşitli suçlamalar yöneltiliyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında; "irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet alma", "nitelikli dolandırıcılık", "Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet", "irtikaba yardım", "rüşvete aracılık", "yalan tanıklık" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

178 sayfalık iddianamede 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı belirtildi.

Duruşma Spor Salonunda Görülüyor

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar, üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin savunmalarını yapıyor.

Duruşma çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Tanju Özcan'ın yanı sıra tutuklu ve tutuksuz sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tanju Özcan: "Kimsenin Dolandırıcılık Kastıyla Hareket Ettiğini Düşünmüyorum"

Kurban bağışı iddialarına ilişkin savunma yapan Tanju Özcan, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu belirterek, bağış sürecinde herhangi bir kötü niyet bulunmadığını savundu.

Özcan, "Bütün bu davanın objesi, ana yemeği benim. Arkadaşlar benim yüzümden mağdur oldular. Ben kimsenin dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini düşünmüyorum" dedi.

Bağışlardan elde edilen paranın kullanılmadığını belirten Özcan, "Bu paradan bir kuruş harcanmadı" ifadelerini kullandı.

Özcan, belediyenin daha önce de kurban bağışı topladığını ve bu desteklerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan hizmetlerin sürdürüldüğünü söyledi.

BOLSEV Yetkilisi: "İyi Niyetle Kurban Bağışı İçin Çalışma Yapıldı"

Duruşmada savunma yapan BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ise kurban bağışı sürecinin belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda başladığını belirtti.

Sarıyıldız, kurban kesimi için gerekli izin süreçlerinin bilinmediğini ifade ederek, toplanan paranın kullanılmadığını ve hesapta tutulduğunu söyledi.

Sanıklar Tahliye ve Beraat Talep Etti

Tutuksuz sanık Aydan Özdemir, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Özdemir, soruşturmanın eksik yürütüldüğünü savunarak, bağış işlemlerinde herhangi bir yetkisinin olmadığını söyledi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz da kurban bağışıyla ilgili herhangi bir toplantıya katılmadığını belirterek, "Ben sadece sekreterim" dedi ve beraatini istedi.

Bağış Yapan Bazı Vatandaşlar Şikayetçi Olmadı

Duruşmada BOLSEV'e kurban bağışı yapan bazı vatandaşların da ifadeleri alındı.

Bağışçılar, kurbanların kesileceği bilgisiyle ödeme yaptıklarını, bazı ödemelerin iade edildiğini ve kendilerine et ulaştırıldığını belirterek sanıklardan şikayetçi olmadıklarını ifade etti.

Davanın ilk duruşmasının ilerleyen günlerde sanık savunmaları ve mahkeme değerlendirmeleriyle devam etmesi bekleniyor.