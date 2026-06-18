Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel maden ocağında meydana geldi. 22 Ocak 2026'da yapılan denetimlerin ardından kapatılan maden ocağına girdiği öne sürülen Muhammed Özkul, meydana gelen göçük nedeniyle içeride mahsur kaldı. İki madencinin ise göçüğün ardından kendi imkanlarıyla çıktığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiyenin yanı sıra Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan maden işçisine ulaşmak için dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 26 saattir devam ediyor. (DHA)

Kaynak: DHA