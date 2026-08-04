Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesinde devletin üst düzey sivil ve askeri yöneticileriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları eşlik etti.

Aslanlı Yol'dan Mozoleye Yürüdüler

Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay yıldız motifli çelengi mozoleye bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından heyet, mozole önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni İmzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'de bulunmaktan onur duyduklarını belirten bir mesaj yazdı.

Mesajında, Malazgirt Zaferi'nden bu yana vatan topraklarının korunması uğruna can veren tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Erdoğan, bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleştirilen YAŞ toplantısının Türkiye, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

"TSK Milletimizin Güven Kaynağıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek disiplin anlayışı, görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla zorlu süreçlerde milletin en önemli güven unsurlarından biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ndeki mesajını, "Ruhun şad olsun" ifadeleriyle tamamladı.