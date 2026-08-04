Diyarbakır'ın Lice ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavga, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Çatışma sırasında kurşunların isabet ettiği 18 yaşındaki Figen Baran, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Lice ilçesine bağlı kırsal Dallıca Mahallesi Bakanlar Mezrası'nda meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir arazi anlaşmazlığı yaşayan Yılmaz ve Mızraklı aileleri arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların Hedefi Oldu

Kavga sırasında açılan ateş sonucu, yaklaşık iki ay önce dini nikahla Yılmaz ailesine gelin geldiği öğrenilen Figen Baran, bulunduğu araçta ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Baran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

7 Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, silahlı kavgaya ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı değerlendirilen silahlı kavgaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.