Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı eski Başdanışmanı Ömer Ünnü, CHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığı görevine atandı. CHP’nin yetkili organlarının kararıyla görevlendirilen Ünnü, bugün itibarıyla yeni görevine başladı.

Görevlendirmesinin ardından açıklama yapan Ünnü, ilçe başkanlığı görevini parti örgütüyle birlikte yürüteceğini belirtti. Ünnü, Kızılcahamam’ın mahallelerinde vatandaşlarla daha fazla bir araya gelmeyi ve saha çalışmalarını artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Ünnü, göreve getirilmesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da teşekkür etti.

Yeni dönemde CHP Kızılcahamam ilçe örgütünün çalışmalarına öncülük edecek olan Ünnü’nün, parti teşkilatı ve vatandaşlarla temaslarını artırması bekleniyor.