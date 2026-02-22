Etkinlikler kapsamında düzenlenen Ramazan Davulu Yapımı Atölyesi özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Katılımcılar hem eğlendi hem de Ramazan kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Programda ayrıca Yasemin Yerli tarafından gerçekleştirilen Değerler Eğitimi buluşması, katılımcılara anlamlı anlar yaşattı. Manevi içerikli sohbetlerde birlik, beraberlik ve paylaşma vurgusu ön plana çıktı.

Müftülük Murakıbı Emrullah Uysal’ın katılımıyla erkeklere özel Ramazan sohbeti düzenlenirken, hanımlara yönelik programda ise Betül Gökçe Ramazan’ın manevi iklimini anlattı.

Gün boyunca devam eden etkinliklerle Millet Bahçesi, vatandaşların bir araya geldiği, sohbet ettiği ve Ramazan’ın bereketini paylaştığı bir buluşma noktası haline geldi.

Belediye yetkilileri, Ramazan ayı boyunca benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.