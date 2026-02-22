İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan ve firari durumda olan eski öğretmen A.P. (50) gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

