Ümraniye’de trafikte yaşanan yol verme anlaşmazlığı kısa sürede tehlikeli bir kavgaya dönüştü. Olay, saat 17.00 sıralarında Gelibolu Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki sürücü de araçlarından inerek yol ortasında tartışmayı sürdürdü.

Silahını Çekerek Tehdit Etti

Kavgayı ayırmak için olay yerine başka bir motosiklet sürücüsü geldi. Ancak gerginlik daha da tırmandı. Otomobil sürücüsü belinden çıkardığı silahı göstererek iki motosiklet sürücüsünü tehdit etti.

Yaşanan anlar çevrede bulunan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasındaki tartışma ve silahın çekildiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.