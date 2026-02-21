Ankara’da bulunan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nin kurucusu Akın Gökyay hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Gökyay’ın vefatı, sanat ve kültür dünyasında üzüntü yarattı.

Dünyanın en zengin satranç koleksiyonlarından birine sahip olan Gökyay, kurduğu müze ile Ankara’ya önemli bir kültürel miras kazandırmıştı.

Gökyay’ın vefatına ilişkin detayların ve cenaze programının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Görüntü 9-28Sonsöz Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Muhabir: Melisa Sapaz