Karşılaşma, İstanbul’daki Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada hakem ikilisi Seçkin Yener ile Tuncay Sevim görev yapacak.

Altekma Avrupa’dan Moralli Geliyor

CEV Challenge Kupası’nda gösterdiği performansla dikkat çeken Altekma, yarı finalde İtalya temsilcisi Milano ile eşleşti. Avrupa’da yakaladığı ivmeyi lige taşımak isteyen İzmir temsilcisi, İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Ligde 19 maçta 9 galibiyet elde eden Altekma, haftaya 8’inci sırada giriyor.

Fenerbahçe İlk Maçı Kazanmıştı

Ev sahibi Fenerbahçe Medicana ise 18 maçta 10 galibiyetle 6’ncı basamakta bulunuyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.

Play-off hattı açısından kritik önem taşıyan karşılaşma, her iki takım için de sıralama yarışında belirleyici olacak.

Kritik 20. Hafta Randevusu

Efeler Ligi’nde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede, Altekma Avrupa’daki çıkışını sürdürmek isterken; Fenerbahçe Medicana ise sahasında hata yapmak istemiyor. İstanbul’daki zorlu randevu, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday.