Beşiktaş Basketbol (Beşiktaş GAIN), Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Kritik mücadele 22 Şubat Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Final karşılaşmasına İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç Saati Değişmedi

Beşiktaş Kulübü’nün maç saatine ilişkin yaptığı değişiklik talebi, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kabul edilmedi. Final karşılaşması daha önce açıklanan saatte oynanacak.

Ezeli Rekabette Kupa Heyecanı

Beşiktaş GAIN ile Fenerbahçe Beko arasındaki ezeli rekabet, bu kez Türkiye Kupası finalinde sahne alacak. İki takım da sezonun ilk kupasını müzesine götürmek için parkede mücadele edecek.

Basketbolseverler, İstanbul’da oynanacak dev final için geri sayıma geçti.

