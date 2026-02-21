Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “İstilacı Yabancı Türlerin Girişinin ve Yayılmasının Önlenmesi ile Yönetimi Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, istilacı yabancı türlerin ülkeye kasıtlı ya da kasıtsız girişinin engellenmesi ve yayılımının etkin şekilde yönetilmesi amacıyla Ulusal İstilacı Yabancı Tür (UİST) Listesi oluşturulacak. Liste düzenli aralıklarla güncellenecek.

Listeye Giriş Kriterleri Bilimsel Dayanaklı Olacak

Bir türün listeye dahil edilebilmesi için bilimsel ve teknik kanıtlara dayalı değerlendirme yapılacak. Türün;

Türkiye sınırları içinde yabancı tür olması,

Mevcut ve öngörülen iklim değişikliği koşullarında karasal veya sucul ortamlarda yaşayabilir popülasyon oluşturabilmesi,

Çevrede yayılma potansiyeline sahip olması

gibi kriterler dikkate alınacak.

Listede Yer Alan Türlere Sıkı Yasaklar

UİST Listesi, teknik danışma gruplarının çalışmaları sonrası Ulusal İstilacı Yabancı Türler Komisyonu tarafından belirlenecek ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak.

Listede yer alan türler;

Ülkeye sokulamayacak,

Transit taşınamayacak,

Üretilemeyecek ve yetiştirilemeyecek,

Satılamayacak ve ticarete konu edilemeyecek,

Çevreye salınamayacak.

Sadece imha amacıyla özel tesislere taşınmasına izin verilecek.

Kaçma veya Yayılma Durumunda Acil Plan Devreye Girecek

Listede bulunan türlerin kaçması veya yayılması halinde derhal acil durum planı uygulanacak. Acil eylem planları danışma grupları tarafından hazırlanacak ve komisyon onayıyla yürürlüğe girecek.

Bilimsel ve tıbbi araştırmalar için üniversite ve kamu kurumlarına komisyon izni verilebilecek.

DKMP 36 Ay İçinde İzleme Sistemi Kuracak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), UİST Listesi’nin yayımlanmasının ardından 36 ay içerisinde istilacı türlere ilişkin verilerin toplanması ve kayıt altına alınması amacıyla kapsamlı bir izleme sistemi kuracak.

Yeni yönetmelik, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistemlerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.