Edi Rama'nın Başbakanlığını yaptığı hükümetin istifasını talep eden binlerce gösterici, ülkede yolsuzluk yapıldığını savunarak Başbakanlık binasına molotofkokteyli ve havai fişek attı.

Gösteride konuşan eski Başbakan ve PD Genel Başkanı Sali Berisha, 'Arnavutluk'u kurtaracaklarını ve gösterilere devam edeceklerini' söyledi.

Göstericiler, Berisha'nın konuşmasının ardından meclis binasına yürüdü. Burada göstericiler, meclis binasına molotofkokteyli ve havai fişek attı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Göz yaşartıcı gazdan teravih namazı kılan cemaat de etkilendi

Göz yaşartıcı gaz müdahalesi nedeniyle bazı göstericiler meclis binası yakınlarındaki Namazgah Camisi yönüne kaçtı.

Polis tarafından bu yöne atılan göz yaşartıcı gaz, cami dışında teravih namazını kılan cemaati de etkiledi.

Bazı göstericilerin polisin müdahalesi nedeniyle yaralandığı ifade edildi.

Göstericiler ayrıca 19 Kasım 2025'te yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan ve daha sonra yeniden görevine iade edilen Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun da istifasını talep etti.

Yüzlerce polisin görevlendirildiği gösteri sırasında, Tiran'da birçok yol trafiğe kapatıldı.

Son aylarda Arnavutluk'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenlenirken, muhalefet partileri gösterilerin devam edeceğini duyurdu.