Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara’da ikamet ettiğini ve suçlama konusu olduğu belirtilen paylaşımları da Ankara’dan yaptığını ifade etti. Buna rağmen sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi ve tutuklama kararı verilmesinin kamuoyunda soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Yavaş, sürecin yetki, usul ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Tutuklama İstisnai Bir Tedbirdir”

Açıklamasında gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklama tedbirine başvurulmasının istisnai olması gerektiğini vurgulayan Yavaş, ifade ve basın özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının titizlikle korunmasının önemine dikkat çekti.

Yavaş, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınması gerektiğini belirterek, basın özgürlüğünün demokratik toplum düzeninin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

“Hukukun Üstünlüğüne Sahip Çıkacağız”

Mansur Yavaş, paylaşımını hukukun üstünlüğüne ve basın özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek tamamladı.