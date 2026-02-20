Ankara’nın köklü turizm markalarından HiltonSA Ankara, küresel sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği “Green Ramadan” programıyla dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Otel, dijital ölçümleme sistemleriyle desteklenen yeni mutfak yönetimi sayesinde gıda atığını yüzde 61 oranında azaltarak hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladı.

Ramazan ayının paylaşma ve bereket ruhunu sürdürülebilirlik anlayışıyla birleştiren konsept, yalnızca bir iftar organizasyonu değil; aynı zamanda bilinçli tüketim ve sorumlu üretim çağrısı niteliği taşıyor.

ANKARA’NIN İLK 5 YILDIZLI ULUSLARARASI OTELİNDEN ÖRNEK MODEL

37 yıllık geçmişe sahip olan ve Ankara’nın ilk 5 yıldızlı uluslararası oteli olma özelliğini taşıyan HiltonSA Ankara, bu yıl “Green Ramadan” uygulamasını basın mensuplarına özel bir davetle tanıttı.

HiltonSA Ankara Genel Müdürü Ferah Diba Yağan, Sonsöz Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada Ramazan ayının birleştirici gücüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan; birlikteliğin, paylaşmanın ve aynı sofrada buluşmanın ayı. Biz de bu ruhu sürdürülebilirlik anlayışıyla birleştirmek istedik. Green Ramadan yalnızca bir menü değil, bir farkındalık hareketi.”

Yaklaşık 19 yıldır Hilton bünyesinde görev yapan Yağan, farklı şehirlerdeki deneyiminin ardından Ankara’da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, HiltonSA’nın 37 yıllık tarihinde ilk kadın genel müdür olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Genel Müdür Yağan, “Bu otelin ilk kadın genel müdürü olmak benim için ayrıca anlamlı. Ankara’nın zarafeti ve dinginliği beni çok etkiledi. Burayı artık evim gibi görüyorum.”

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ DİJİTAL ÖLÇÜMLEME SİSTEMİ

Green Ramadan’ın en dikkat çekici yönlerinden biri ise mutfakta kullanılan dijital ölçümleme teknolojisi oldu. HiltonSA Ankara Aşçıbaşı Orçun Çay, Sonsöz Gazetesi’ne yaptığı özel değerlendirmede sistemin işleyişini ayrıntılarıyla anlattı:

“Misafir tabaklarından dönen atıklar özel bir cihaza aktarılıyor. Yapay zekâ destekli sistem, atılan ürünü tanıyor ve hangi üründen ne kadar israf edildiğini raporluyor. Günlük, haftalık ve aylık raporlar alıyoruz. Ertesi gün üretim planımızı bu verilere göre güncelliyoruz.”

Bu sistem sayesinde başlangıçta misafir başına 40-42 gram olan tabak atığının bugün 23 grama kadar indirildiği açıklandı. Son üç yılda yaklaşık 3,7 ton gıdanın çöpe gitmesinin önüne geçildiği belirtildi.

Çay, sistemin yalnızca yerel değil uluslararası bir ağın parçası olduğunu da vurguladı: “Hilton zincirinde aylık toplantılar yapıyoruz. Hangi otel neyi başardı, nasıl azalttı, bunları paylaşıyoruz. Bu kolektif akıl sayesinde sürekli gelişiyoruz.”

“AZ AL, DİLEDİĞİN KADAR DEVAM ET” ANLAYIŞI

Konseptte temel prensip; misafirlerin ilk etapta küçük porsiyonlar alması ve diledikleri takdirde tekrar servis alabilmesi.

Büfelerde büyük porsiyonlar yerine küçük ve sık yenilenen sunumlar tercih ediliyor. Böylece hem görsel zenginlik korunuyor hem de fazla üretimin önüne geçiliyor. Aşçıbaşı Orçun Çay, bu yaklaşımı şu sözlerle özetledi: “İlk anda gözümüz doymak istiyor ama mide sonradan karar veriyor. Küçük porsiyonlarla başlayıp gerektiğinde tekrar almak israfı ciddi şekilde azaltıyor.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.