Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X’te erişim sorunu yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kullanıcı, hesaplarına giriş yapamadıklarını ve ana sayfa akışının yenilenmediğini dile getirdi.

Mobil uygulama ve masaüstü sürümünde görülen sorun nedeniyle kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaştı. Bazı kullanıcılar gönderi paylaşamadıklarını belirtirken, bazıları ise mevcut paylaşımları görüntüleyemediğini aktardı.

Henüz X yönetiminden resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun küresel çapta mı yoksa bölgesel mi olduğu araştırılıyor. Erişim probleminin teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Gelişmeler geldikçe kamuoyuyla paylaşılacak.