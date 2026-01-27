ABD merkezli teknoloji devi Google, kullanıcıların bilgisi dışında sesli kayıt yapıldığı iddialarıyla açılan toplu davayı sonuçlandırmak için 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

The Hill’in haberine göre, dava dosyasında, Google’ın sesli asistanı Google Assistant ile ilgili iddialar öne çıktı. Kullanıcıların özel konuşmalarının, yalnızca “Hey Google” veya “Okay Google” ifadeleri söylendiğinde veya cihaz üzerindeki düğmeye basıldığında kaydedilmesi gerekirken, bu ifadeler kullanılmadığı halde kaydedildiği iddia edildi. İddialar, Google telefonları, akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok cihazı kapsıyor.

Google, dava sürecinin uzun ve maliyetli olabileceğini belirterek, belirsizlik ve riskleri önlemek amacıyla 68 milyon dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Uzlaşmanın geçerli sayılması için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman’ın onayı gerekiyor.

Benzer şekilde, Apple da 3 Ocak 2026 tarihinde, sesli asistanı Siri ile ilgili açılan toplu davada 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.