Gösteride yer alan H2 model insansı robotlar, Tagou Dövüş Sanatları Okulu öğrencileriyle birlikte sahne aldı. Robotlar, asa, kılıç, nunçaku gibi aksesuarları kullanarak uçan tekme, havada takla ve diğer zor hareketleri başarıyla gerçekleştirdi. Bu performansın videoları, Çin ve dünya genelindeki sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, robot teknolojisinin hızla gelişmesinden duydukları şaşkınlığı yorumlarda paylaştı.

Unitree’nin Robotları ve Önceki Performansları

Çinli robotik şirketi Unitree, geçen yıl H1 model insansı robotlarıyla geleneksel Çin halk danslarını sahnelemişti. Bu yılki gösteri ise firmanın robot teknolojisindeki ilerlemesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çin, İnsansı Robotları Kritik Teknoloji Olarak Görüyor

Çin, insansı robotları yapay zekayla geleceği şekillendirecek kritik teknolojiler arasında görüyor. Mayıs 2025’te Pekin’de, robotların ve insanların yan yana yarıştığı yarı maraton düzenlenmişti. Ayrıca, Ağustos 2025’te düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları ile robotların spor ve performans alanındaki yetenekleri geniş çapta gösterilmişti.

🤖 Çin’de Bahar Bayramı galasında insansı robotlar kungfu gösterisi yaptı



🥋 Robotlar, bir grup çocukla birlikte geleneksel Çin dövüş sanatı figürlerini sahneledi



