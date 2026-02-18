Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe genelinde yaşatmak amacıyla kapsamlı bir etkinlik ve iftar programı hazırladı. “Ramazan Akşamı Etkinlikleri” başlığıyla düzenlenecek programlarda birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ramazan Akşamı Etkinlikleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde

Ramazan ayı boyunca her cuma ve cumartesi günü saat 21.15’te, Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikler, her yaştan vatandaşa hitap edecek içeriklerle düzenlenecek.

Program kapsamında fasıl dinletisi, Hacivat-Karagöz gösterisi, semazen gösterisi, orta oyunu, meddah, kukla gösterisi ve köy seyirlik oyunları sahnelenecek. Etkinliklerde ayrıca katılımcılara kumda kahve, çay, Osmanlı şerbeti ve Osmanlı macunu ikramı yapılacak.

Etkinliklere katılım sağlamak isteyen vatandaşların “etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr” adresi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

3 Farklı Merkezde İftar Sofrası Kurulacak

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca paylaşma ve dayanışma kültürünü desteklemek amacıyla üç farklı merkezde iftar programı düzenleyecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu iftar sofraları şu adreslerde kurulacak:

Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi (Seğmenler Mahallesi, Oğuz Kağan Usta Caddesi)

Yunus Emre Kültür Merkezi (Karşıyaka Mahallesi, 810. Sokak)

Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi (Eymir Mahallesi, Fırat Sokak No: 3/1)

Belediye tarafından organize edilen etkinlik ve iftar programlarının Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.