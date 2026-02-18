Arakçi, uluslararası barış ve güvenlik mimarisinin son yıllarda benzeri görülmemiş gerilimler ve karmaşık zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu durumun küresel istikrar için ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Bakan, dünyada çoğu konuşlandırılmış veya yüksek alarmda olan 12 binden fazla nükleer savaş başlığının gölgesinde yaşamaya devam edildiğini ifade etti.

İran’ın Barışçıl Nükleer Programı

Arakçi, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl karakterini korumaya ve endişeleri gidermeye hazır olduğunu söyledi. İran’ın nükleer enerjiyi sadece barışçıl amaçlarla kullandığını aktaran Arakçi, diplomasi ve iyi niyet yaklaşımını sürdürdüklerini ifade etti.

ABD’nin Tek Taraflı Çekilmesi ve Bölgesel Gerilimler

Bakan, ABD’nin Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan (JCPOA) tek taraflı çekilmesinin, çok taraflı yükümlülüklere ve bölgesel istikrara darbe vurduğunu kaydetti. Arakçi, İran’ın her zaman sonuç odaklı müzakerelere açık olduğunu belirterek, “Bugün Cenevre’de ABD ile ikinci tur müzakereleri gerçekleştirdik. Müzakerelerin sürdürülebilir ve müzakere edilmiş bir çözüme yol açmasını umuyoruz” dedi.

Savunma Hazırlığı

Arakçi, İran’ın her türlü tehdit ve saldırıya karşı kendini savunmaya tamamen hazır olduğunu vurguladı. “İran’a yönelik herhangi bir saldırının sonuçları sınırlarla sınırlı kalmayacak” ifadelerini kullandı.