Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde ASKİ Gerede Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait atık su kolektör hattında taşmalar belirlendi.

Taşmaların, Yazıkara köyü, Üçpınar köyü ve Ümit köy mevkilerinde meydana geldiği bildirildi.

Arıtılmamış Atık Su İçme Suyu Havzasına Karıştı

Denetimlerde, taşmaya bağlı olarak arıtılmamış atık suların Ankara’ya içme suyu sağlayan Gerede Işıklı Regülatörü Havzası’na karıştığı tespit edildi. Söz konusu havza, başkent Ankara’nın önemli içme suyu kaynakları arasında yer alıyor.

İçme suyu havzasındaki kirlilik nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 98 bin TL idari para cezası kesildi.

Sorumlular Hakkında Suç Duyurusu

Bakanlık, çevre kirliliğine neden olan olayla ilgili sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yetkililer, içme suyu havzalarının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.